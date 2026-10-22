خسر سيلتيك الاسكتلندي أمام ضيفه سيلتا فيجو الإسباني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، بمشاركة المصري هيثم حسن.

وبدأ هيثم حسن المباراة أساسيًا في تشكيل سيلتيك، وظهر بمحاولاته الهجومية وانطلاقاته السريعة من الجبهة اليمنى، في شوط أول لم يشهد خطورة حقيقية على المرميين، لينتهي بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح سيلتيك في افتتاح التسجيل بالدقيقة 47، بعدما انطلق هيثم حسن من الجبهة اليمنى، وأرسل عرضية مميزة داخل منطقة الجزاء، قابلها ميكا باور بتسديدة سكنت شباك سيلتا فيجو، معلنًا تقدم أصحاب الأرض.

وكاد سيلتيك أن يعزز تقدمه في الدقيقة 63، بعدما سدد ليام سكيلز كرة ارتطمت بالقائم، لتحرم الفريق الاسكتلندي من تسجيل الهدف الثاني.

ونجح خافي رودريجيز في إعادة سيلتا فيجو إلى المباراة، بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 68، قبل أن يعود اللاعب نفسه بعد دقيقتين، ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة 70، ليقلب الفريق الإسباني النتيجة لصالحه.

وشهدت الدقيقة 73 خروج هيثم حسن من الملعب، ليحل كاسبر هوج بديلًا له، قبل أن تنتهي المباراة بفوز سيلتا فيجو بنتيجة 2-1.

وتُعد هذه الخسارة الثالثة لسيلتيك في مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي، بعدما خسر في الجولتين السابقتين أمام بنفيكا البرتغالي بنتيجة 4-1، وفرينكفاروش المجري بنتيجة 3-1، ليواصل الفريق الاسكتلندي مشواره دون رصيد من النقاط.