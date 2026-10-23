اليونيسف: استشهاد 351 طفلا منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 وصل إلى 351 طفلا، مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الأطفال في القطاع.

ودعا المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوارد بيجبيدر، في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى ضمان المساءلة الشفافة والصارمة في حالات مقتل الأطفال أو إصابتهم بجروح تسبب لهم عاهات دائمة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأوضح أنه خلال الستة أيام الماضية، استشهد 8 أطفال وأصيب 20 آخرون، مطالبا الاحتلال باتخاذ تدابير فعالة لردع مزيد من العنف، واحترام مبادئ التمييز، وضمان حصول الأطفال على الحماية الخاصة التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني.

وقال بيجبيدر، إن هذا المستوى من العنف ضد الأطفال أمر غير مقبول، مضيفا أن الأطفال الذين ينجون من الهجمات، تعافيهم الجسدي والنفسي يواجه عقبات إضافية بسبب انهيار النظام الصحي في غزة.

وأفادت اليونيسف الأسبوع الماضي بأن نحو 800 ألف طفل في غزة ما زالوا نازحين، فيما يُقدَّر أن 60 ألف طفل فقدوا أحد والديهم أو كليهما خلال الحرب أو منذ وقف إطلاق النار.

وأكدت أن كل طفل تقريبا يحتاج إلى دعم للصحة النفسية، في ظل استمرار النزوح وتدهور الخدمات الأساسية.