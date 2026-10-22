ترامب يهاجم ليبرون جيمس نجم فريق فيلادلفيا ويصفه بالعار لعدم احترامه النشيد الوطني

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، ليبرون جيمس بإهانة الولايات المتحدة، بعد ظهور نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة وهو يواصل تمارينه الإحمائية أثناء أداء النشيد الوطني قبل المباراة الافتتاحية لفريق فيلادلفيا يوم الثلاثاء الماضي.

وقال ترامب عن جيمس في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي شارك فيه مقطع الفيديو: "قلت منذ البداية إنه ليس جيدا، إنه عار كامل. يجب على ليبرون جيمس أن يعتذر لكل أولئك المحاربين والأبطال الأمريكيين العظماء الذين ماتوا من أجل العلم الأمريكي، ومن أجل كل ما تمثله بلادنا!"

وظهر جيمس وكأنه يؤدي تمرينا يحاكي أرجحة مضرب الجولف وقفزة الرمي بكرة السلة القفز أثناء عزف النشيد الوطني في مباراة الثلاثاء في نيويورك.

وكان جيمس، الذي يبدأ موسمه الأول مع فريقه الجديد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، واقفا في الصف إلى جانب زملائه في الفريق الذين وقف معظمهم ثابتين خلال عزف النشيد.

يشار إلى أن ترامب وجيمس لطالما وجها انتقادات لبعضهما البعض على مدى سنوات، كما تبادلا في بعض الأحيان انتقادات علنية.