الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة: المواطنة واستقرار الوطن يمثلان امتدادا أصيلا للالتزام الديني والروحي

قال الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة و15 مايو، خلال جلسة «الخطاب الديني وتأثيره على القيم في المجتمع»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، اليوم الخميس إن المواطنة واستقرار الوطن يمثلان امتدادًا أصيلًا للالتزام الديني والروحي، مؤكدًا أن علاقة الإيمان بالوطن تتحقق بصورة متكاملة عندما يتحول الإيمان إلى ضمير صالح وسلوك مسئول ومحبة عملية وإسهام إيجابي في المجتمع.

وأضاف أن القيم الروحية تنعكس على سلوك الإنسان من خلال احترام كرامة الآخرين، وإتقان العمل، واحترام الحقوق، والقدرة على الحوار، والمحافظة على المصلحة العامة، مشددًا على أن استقرار الوطن لا يتحقق بالقوى المؤسسية وحدها، رغم أهميتها، وإنما يحتاج أيضًا إلى وعي مجتمعي وثقة متبادلة وعدالة في التعامل وشعور مشترك بالمسئولية.

وتابع أن الحفاظ على الوطن لا يقتصر على حماية حدوده ومقدراته، بل يشمل حماية النسيج المجتمعي وصون كرامة المواطن وتعزيز فرص التعليم والعمل والحياة الكريمة، مشيرًا إلى أهمية بناء مجتمع يتسع للجميع، ويحظى فيه كل مواطن باحترام كرامته وحقوقه وفرصته في المشاركة والعطاء، دون أن يؤثر اختلافه مع الآخرين على انتمائه الكامل للوطن.

وأكد أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني، في إطار رؤية وطنية مشتركة لبناء الإنسان، مقترحًا التركيز على ثلاثة اتجاهات، أولها التربية على المواطنة والقيم المشتركة من خلال برامج موجهة للأطفال تعزز احترام القانون وقبول التنوع ومقاومة التنمر وتنمية ثقافة الحوار والمسئولية.

واستكمل أن الاتجاه الثاني يتمثل في توسيع مشاركة الشباب في الخدمة العامة من خلال مبادرات تطوعية وتنموية مشتركة تمنحهم فرصًا حقيقية للتعلم بالممارسة، فيما يتمثل الاتجاه الثالث في بناء شراكات تنموية قابلة للقياس تجمع بين مؤسسات الدولة والكنيسة والأزهر الشريف ومؤسسات المجتمع المدني، وفقًا لاختصاصات كل جهة، بما يسهم في تحويل القيم المشتركة إلى مشروعات محددة ونتائج قابلة للتقييم.