دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الله إلى مواصلة فضله على مصر، قائلًا: «يا رب، لأجل خاطر النبي محمد، وبسألك بكرمك ولطفك وحنانك ونور وجهك الكريم تكمل فضلك لينا».

وأضاف خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن ما تحقق في مصر خلال السنوات الـ12 الماضية يعود إلى فضل الله، قائلًا: «اللي اتعمل في الـ12 سنة اللي فاتت ده فضل من ربنا»، مع تأكيده تكرار هذا المعنى في مناسبات سابقة.

وذكر الرئيس السيسي أن الله حمى مصر خلال أحداث 2011 و2013 من التحول إلى دولة فاشلة، في ظل الظروف التي أحاطت بالدولة وحجم الكتلة الشبابية التي تضم نحو 60 مليون مواطن تحت سن الأربعين، وفق تقديره.

وأوضح أن موقعه في تلك الفترة ومعرفته بمسار الأحداث، بما هو معروف منها وما لم يُكشف، يجعلان تقديره أن المخططات التي استهدفت الدولة لم يكن لها أن تنجح، قائلًا: «والله العظيم ما كانتش تنجح أبدًا».

وأشار الرئيس السيسي إلى أن إرادة الله تعلو على ما يضعه البشر من خطط، قائلًا: «اللي عايزه يكون واللي مش عايزه مش هيكون».

ونوه إلى إيمانه بأن فشل ما وصفه بالمخططات والمؤامرات خلال تلك المرحلة ارتبط بإرادة الله، قائلًا: «خططوا واتآمروا واعملوا على أي مستوى.. لو رايد ينجح، لو مش رايد مش هتنجح».

وأكد الرئيس السيسي اعتقاده بأن مصر نجت خلال تلك المرحلة بفضل الله، قائلًا: «صدقوني، أنا كإنسان صادق إن شاء الله، ربنا نجاها».

ويُذكر أن منتدى مصر 2026 يُعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، ويضم جلسات لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بمسار الدولة وأولويات التنمية والاقتصاد وجودة حياة المواطن.

ويخصص المنتدى يومه الرابع للمحور الاقتصادي، الذي يشمل جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، إلى جانب جلسات تتناول الاستثمار والصناعة وموارد النقد وإدارة الدين وملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030.