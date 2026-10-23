الرئيس السيسي يحذر من تداول المعلومات بلا تحقق: «التليفون اللي معاكم ده يا حسنة جارية يا سيئة جارية»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أحد أهداف منتدى مصر 2026 هو وصول النقاشات المطروحة إلى المواطنين بصورة واضحة، متابعًا: «إحنا عملنا المنتدى ده عشان الناس البسيطة تسمعه».

وأضاف خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن مخاطبة المتخصصين تظل مهمة أيضًا، سواء الموجودون في الحكومة أو الجامعات أو المجالات المختلفة، حتى تكون لغة النقاش واحدة بين ما يطرحه الخبراء وما تنفذه الدولة.

وذكر الرئيس السيسي أن تقييم أي فكرة أو مقترح يستلزم وضع المدى الزمني والتكلفة المالية في الاعتبار، باعتبارهما عنصرين أساسيين عند الانتقال من طرح الفكرة إلى تنفيذها.

وأوضح أن تحري الصدق في نقل المعلومات لا يقتصر على ترديد كلام صدر بالفعل عن شخص، وإنما يتطلب البحث في المعلومة ودراستها وفهم أبعادها قبل تداولها، متابعًا: «الصدق إنك تفتش في الكلمة وتذاكرها كويس وتعرف أبعادها قبل ما تقولها».

ونوه إلى خطورة التفاعل مع المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال المشاركة أو الإعجاب أو إعادة النشر دون معرفة دقيقة بحقيقته، محذرًا من المسئولية المترتبة على تداول ادعاءات غير صحيحة.

وأشار الرئيس السيسي إلى المسئولية الأخلاقية والدينية المرتبطة باستخدام الهاتف ومواقع التواصل، متابعًا: «التليفون اللي معاكم ده يا حسنة جارية يا سيئة جارية».

وكشف أنه لا يستخدم هاتفًا متصلًا بهذه التطبيقات، موضحًا أن كل كتابة أو مشاركة لمعلومة غير حقيقية تحمل صاحبها مسئولية عما ينشره.

يُذكر أن منتدى مصر 2026 أُطلق بهدف فتح مساحة للحوار وتبادل الآراء بين مؤسسات الدولة والخبراء والمواطنين حول القضايا المطروحة، مع إتاحة المجال لتسجيل المقترحات والمشاركة في المناقشات.

ويستمر المنتدى من 19 إلى 24 أكتوبر في العاصمة الجديدة، وتشمل أجندته ملفات التعليم والشباب والثقافة والعمران والصحة والتحول الرقمي والأمن المجتمعي والغذائي والمائي والاقتصاد، إلى جانب شواغل الرأي العام.