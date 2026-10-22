وزير المالية: خفضنا الدين في وقت العالم كله دينه بالنسبة إلى دخله بيزيد

قال الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، إن الحكومة خفضت دين أجهزة الموازنة إلى 81.9% العام الماضي مقارنة بـ 96% في يونيو 2023.



وأشار خلال جلسة "مسيرة الطاقة" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إلى أن خفض المديونية تحقق في وقت يشهد فيه العالم بأسره تصاعدا في نسب الديون مقارنة بالدخل، قائلا: "كان ممكن الدين ينزل أكثر، على الرغم من أن الظروف في الوقت الذي خفضنا فيه المديونية، العالم كله دينه يزيد بالنسبة إلى دخله".

وأضاف أن دين أجهزة الموازنة تراجع ليصل إلى مستوى 81.9% من الناتج المحلي، في توقيت كان فيه متوسط ديون الدول الناشئة قد ارتفع بنسبة 14% من الناتج المحلي.

وأشار إلى قرار الدولة بتوجيه مبالغ لخفض الدين، وخلق "مساحة مالية" تمكن الدولة من الاستثمار في تطوير الشبكات ودعم مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بالقرى عبر إدخال الغاز الطبيعي الذي يوفر استهلاك أسطوانات البوتاجاز.

وأكد أن الحكومة تعمل بكامل طاقتها لرفع كفاءة إدارة الموارد دون إغفال أي ملف، مضيفا: "كل شيء له تكلفة، ولو التكلفة فوق قدراتك بكثير تضطر أحيانا تتحرك في بعض الأمور، لازم الناس تدرك أنه أمر مهم وضروري".