منتخب مصر للناشئين يختتم استعداداته لمواجهة اليمن في كأس الخليج

اختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف، استعداداته لمواجهة نظيره اليمني، المقرر إقامتها غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في قطر، وتستمر حتى 4 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر واليمن على ملعب سعود بن عبد الرحمن في العاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى المنتخب المصري إلى مواصلة انتصاراته في البطولة، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين، ليعتلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ويعزز حظوظه في مواصلة مشواره بالمسابقة.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية بالبطولة، إلى جانب منتخبات السعودية والكويت واليمن والعراق.

واستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بالفوز على السعودية بخمسة أهداف دون رد، قبل أن يحقق انتصارًا جديدًا على الكويت بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سعود بن عبد الرحمن ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويطمح منتخب مصر إلى حصد النقاط الثلاث أمام اليمن، ومواصلة سلسلة انتصاراته، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول جولتين، لينفرد بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.