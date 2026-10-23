آمال ماهر تطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية في ليلة غنائية كاملة العدد بالأوبرا

تألقت الفنانة آمال ماهر في حفلها، اليوم، ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي رفع شعار "كامل العدد"، حيث أطربت الجمهور بمجموعة من أغانيها التي لاقت تفاعلا كبيرا، وسط تصفيق حار وترديد الحاضرين لكلمات الأغاني معها.

وقدمت آمال ماهر عددا كبيرا من أغانيها، من بينها: "اتقي ربنا فيا"، و"سكة السلامة"، و"أنا بعشق الغنا"، و"بداية بدايتك"، إلى جانب عدد من أغانيها الحديثة، وسط تفاعل ملحوظ من الجمهور.

وشهد الحفل أجواء من الطرب والتفاعل، إذ حرص الحاضرون على مشاركة آمال ماهر الغناء والتصفيق مع تقديمها أغانيها، في ليلة جمعت بين أعمالها التي ارتبط بها الجمهور وأغانيها الحديثة، ضمن فعاليات المهرجان الذي يواصل تقديم مجموعة من الحفلات بمشاركة نخبة من المطربين والموسيقيين.