الرئيس السيسي: الدولة المصرية تحتاج وقتًا كبيرًا لاسترداد عافيتها بعد أحداث 2011

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية تحتاج وقتًا كبيرًا لاسترداد عافيتها بعد أحداث 2011، مشيرًا إلى أن بناء الدول والنهوض بها عملية ممتدة تحتاج إلى العمل والصبر.

وأضاف خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن رسالته منذ أول لقاء مع المواطنين تركز على العمل والصبر، متابعًا: «ما قلتلكمش غير العمل والصبر.. ما قلتش حاجة تانية».

وذكر الرئيس السيسي أنه أوضح منذ البداية أن نهوض الدول يستغرق فترات طويلة، مستعيدًا عبارته: «الدول بتقوم في 50 و100 سنة»، في سياق حديثه عن حجم الوقت الذي تحتاجه مصر لاستعادة عافيتها بعد ما جرى في 2011.

وأوضح أن ما يتحقق داخل الدولة هو نتاج عمل جماعي لكل من شاركوا في الحكومات الحالية والسابقة، وليس مرتبطًا بوجود شخص بعينه.

وأشار الرئيس السيسي إلى أهمية إخلاص المسئولين وأصحاب العلم والخبرة للفكرة والمصلحة العامة، سواء كانوا داخل الحكومة أو خارجها، باعتبار ذلك طريقًا للوصول إلى حلول للمشكلات التي تواجه الدولة.

ونوه إلى أن المسئول الذي يؤدي ما عليه لا يملك سببًا للشعور بالحرج من تقييم تجربته، مع إمكانية أن يقدم من يأتي بعده أداء أفضل، متابعًا: «يمكن حد تاني يعرف يعمل أحسن من كده.. يا رب يوفقه».

يُذكر أن الرئيس السيسي شهد افتتاح منتدى مصر 2026 في 19 أكتوبر، بمشاركة مسئولين وخبراء ومتخصصين، فيما يضم المنتدى أكثر من 19 جلسة حوارية، وأكثر من 150 صانع قرار، ونحو 8 آلاف مشارك ممثلين عن فئات مختلفة.

وتتنوع محاور المنتدى بين بناء الإنسان، والتنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن، والحماية والأمان المجتمعي، والاقتصاد، إلى جانب ورش وجلسات متخصصة تناقش عددًا من الملفات المرتبطة بأولويات الدولة والمواطنين.