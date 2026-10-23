وزير الزراعة: حققنا 98% اكتفاء ذاتيا من اللحوم البيضاء ونستهدف التصدير

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن جميع المقترحات التي طُرحت خلال جلسة الأمن الغذائي والمائي لمصر، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، تصب في صالح صغار المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي المصري، مشيرًا إلى أهمية دعم صغار المزارعين من خلال التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، ومحاولة توحيد الحيازات الزراعية، وتطوير الإرشاد الزراعي، ومواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف "فاروق"، خلال تقرير خاص على قناة إكسترا نيوز، على هامش فعاليات المنتدى، أن الوزارة تعمل على دعم المزارعين بالبذور والتقاوي القادرة على تحمل الظروف المناخية المختلفة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، مؤكدًا أهمية التواصل مع الشباب باعتبارهم عماد المستقبل، من خلال دعم صغار المزارعين والمستثمرين الشباب وتشجيع ريادة الأعمال.

وتابع أن من أبرز التوصيات التي طُرحت خلال الجلسة أهمية زيادة دخل المزارعين وتحسين المستوى الاقتصادي في قرى الريف المصري، لافتًا إلى العمل على مبادرة «القرية المنتجة» بالتعاون مع وزير الصناعة وجهاز مستقبل مصر، بهدف إيصال المنتجات من القرية مباشرة إلى المستهلك، بما يقلل تكاليف النقل والفائض، ويسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين دخل المزارعين.

وأشار إلى وجود تعاون متكامل بين الوزارة وجهاز مستقبل مصر لزيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية، مضيفًا أن المستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 62%، مقارنة بنحو 40% عام 2014، ضمن خطة ممتدة حتى عام 2030، فضلًا عن تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 98% من اللحوم البيضاء، مع استهداف التصدير.

واستكمل أن مصر وصلت إلى مرحلة شبه الاكتفاء الذاتي من السكر، من خلال إنتاجه من البنجر وقصب السكر، مؤكدًا اهتمام الدولة بتأمين السلع الاستراتيجية، مشيدًا بأفكار الشباب واعتمادهم على التقنيات الحديثة، مشددًا على استمرار دعمهم من خلال برامج ريادة الأعمال لتنفيذ مشروعاتهم.

