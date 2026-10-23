رئيس هيئة قناة السويس: 17 مليار دولار خسائر حتى منتصف 2026 بسبب باب المندب وتوترات البحر الأحمر

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن المجرى الملاحي لقناة السويس يُمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، ويتأثر بشكل كبير بحركة الرواج الاقتصادي والتهديدات الجيوسياسية والإقليمية، مشيرا إلى مواجهته تحديات متتالية منذ 2019 بداية من جائحة كورونا، وما تخللها من إغلاق تام لحركة التجارة والنقل البحري.

وأضاف خلال جلسة "موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين"، ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026" أن سفن شرق آسيا والصين تمثل حوالي 30% من عدد السفن العابرة في القناة، وتمر عبرها كل سفن الحاويات الكبيرة المتجهة من وإلى أوروبا، لافتا إلى أن الهيئة تبنت سياسة تسويقية مرنة بتقديم تخفيضات تراوحت بين 45% إلى75% لجذب السفن المتجهة لبنما ورأس الرجاء الصالح وتعويض التراجع خلال جائحة كورونا.

ولفت إلى أن تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية لم تؤثر على القناة، في حين كان لأحداث وإغلاق باب المندب والتوترات في البحر الأحمر تأثير بالغ، موضحا أن الإيرادات سجلت 10.2 مليار دولار في عام 2023، ثم انخفضت إلى 3.9 مليار دولار في عام 2024، وبلغت 4.1 مليار دولار في عام 2025، لتقارب إجمالي الخسائر حوالي 17 مليار دولار حتى منتصف العام الجاري وعلى مدار عامين ونصف من الأحداث.

ونوه أن أزمة جنوح السفينة "إيفرجيفن" 2021 وإغلاق القناة لمدة 6 أيام أدى إلى خسارة حوالي 90 مليون دولار، مؤكدا أن الهيئة حولت المحنة إلى منحة بإنهاء الأزمة في 6 أيام، في حين قدرت أوساط الإنقاذ البحري العالمي مدة التعويم بين 3 و6 أشهر.

وأشار إلى أن الهيئة طبقت أسلوبا "مبتكرا وجديدا" في الإنقاذ عبر استخدام "التكريك" لأول مرة بالعالم في مثل هذه الحوادث، متابعا أن القناة عملت على مدار 24 ساعة لعبور 422 سفينة كانت عالقة في البحر المتوسط والسويس خلال نحو 4 أيام، وتحقيق عوائد عوضت خسارة الـ90 مليون دولار.