وزير السياحة: 35 ألف غرفة فندقية يجري العمل على إنشائها حاليًا في مصر

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن استراتيجية السياحة الوطنية تستهدف زيادة الإنفاق السياحي واستقطاب السائحين ذوي الإنفاق المرتفع، مع الإدارة الصحيحة للعائد السياحي، من خلال تحديد الأسعار المناسبة في التوقيت الملائم، والحفاظ على مقومات تميز مصر السياحية.

وأضاف "فتحي" خلال جلسة "موارد النقد وإدارة الدين" في إطار اليوم الرابع لأعمال "منتدى مصر 2026"، أن الاستراتيجية، التي أُعيد النظر فيها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تقوم على 3 محاور رئيسية، أولها التنوع السياحي الذي تتميز به مصر، إذ يمكن للسائح الانتقال من السياحة الثقافية إلى السياحة الشاطئية، والجمع بين سياحة المغامرات والرحلات النيلية خلال عدد محدود من الساعات، بما يتيح تقديم منتجات سياحية متنوعة ومتكاملة.

وتابع أن المحور الثاني يتمثل في أصالة التجربة السياحية المصرية، التي تتميز بطابع مصري خالص، لافتًا إلى ارتفاع تقييمات أصالة التجربة السياحية والمأكولات المصرية، التي قد تصل إلى 4.7 من 5، مؤكدًا أهمية إبراز هذه المميزات بصورة منهجية، بدلًا من التركيز المفرط على بعض المنشورات السلبية المتداولة عبر الإنترنت.

واستكمل أن المحور الثالث يتمثل في التحول نحو السياحة الفاخرة، مع الحفاظ على تحقيق أفضل عائد مقابل الخدمة المقدمة، مضيفًا أن هناك نحو 35 ألف غرفة فندقية يجري العمل على إنشائها حاليًا في مصر، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

وأشار إلى أن مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الـ 12 الماضية، بعدما واجه القطاع تحديات عديدة قبل عام 2014، من بينها توقف نحو 20 مشروعًا عن العمل، مضيفًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، إلى جانب العديد من المشروعات الأخرى أضافت زخمًا كبيرًا للمنتج السياحي المصري.