مدرب هارتس: أشعر بالارتياح لأن صلاح لم يسجل هدفين أو ثلاثة في مرمانا

أعرب البلجيكي فوتر فرانكن، المدير الفني لفريق هارتس الاسكتلندي، عن ارتياحه لعدم تسجيل محمد صلاح، نجم طرابزون سبور التركي، هدفين أو ثلاثة خلال مواجهة الفريقين في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، مشيدًا في الوقت ذاته بالجودة الفردية التي يمتلكها الفريق التركي.

وقاد صلاح فريق طرابزون سبور للفوز على هارتس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما سجل الهدف الأول وصنع الثاني، ليسهم في حصد فريقه ثلاث نقاط جديدة.

وقال فرانكن، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي سبورت اسكتلندا»: «عندما تواجه فريقًا قويًا مثل طرابزون، فمن المهم إدراك حجم إمكاناته. كما ذكرت سابقًا، أنفق النادي أموالًا طائلة للتعاقد مع لاعبين جدد، ونجح أيضًا في ضم محمد صلاح في صفقة انتقال حر، وهو ما يعكس امتلاكه العديد من العناصر المميزة على المستوى الفردي».

وأضاف المدرب البلجيكي: «شرحت لروجرز ماتو، جناح الفريق، بعض التفاصيل المتعلقة باللعب في مركز الظهير، وكيفية فرض الرقابة على صلاح».

وتابع: «أنا سعيد لأن هذا التكتيك نجح، فلو سجل صلاح هدفين أو ثلاثة، لقال الجميع إن قرار الدفع به في هذا المركز كان خاطئًا، لكن يتعين عليك أن تثق في بعض اللاعبين».

واضطر فرانكن إلى الاستعانة بماتو في مركز الظهير الأيسر، رغم أن مركزه الأساسي هو الجناح، بسبب النقص العددي في صفوف الفريق.

وبفضل مساهمة صلاح التهديفية، حصد طرابزون سبور ثلاث نقاط جديدة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين متتاليين، بعدما استهل مشواره في البطولة بالفوز على كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2.

ويتقاسم الفريق التركي صدارة الترتيب مع باناثينايكوس اليوناني ولوجانو السويسري وبران النرويجي، فيما تلقى هارتس خسارته الأولى في البطولة، بعد تعادله في الجولة الافتتاحية أمام نورشيلاند الدنماركي بنتيجة 1-1.

ومن المقرر أن يلتقي طرابزون سبور مع فرايبورج الألماني يوم 5 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بالبطولة.