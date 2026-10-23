أمسية إبداعية ثرية شهدتها فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، ويديره المايسترو الدكتور محمد الموجي، حيث أُقيمت ثلاث حفلات في القاهرة والإسكندرية، وسط حضور جماهيري مكثف.

فعلى المسرح الكبير، الذي امتلأت مقاعده بالكامل، استقبل الجمهور النجمة آمال ماهر بحفاوة بالغة. وبمصاحبة أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني، بقيادة المايسترو نادر عباسي، انطلقت آمال ماهر في رحلة من الرومانسية والطرب، وقدمت بصوتها الدافئ وإحساسها الصادق، اللذين لامسا القلوب، مجموعة من أبرز أعمالها الخاصة، منها: «نسيت اسمي»، و«عقدة حياته»، و«اتقي ربنا فيا»، و«أعرف منين»، و«بداية»، و«قالوا بالكتير»، و«صاحبة عمري»، و«في إيه بينك وبينها»، و«يا عيني عليك يا طيبة»، و«من السنة للسنة»، و«أنا بعشق الغنا»، و«طوبة فوق طوبة»، و«لو كان بخاطري»، و«سكة السلامة»، و«مغرم»، إلى جانب عدد من روائع الغناء التراثي، منها «الفن»، و«أهواك»، و«أنت عمري».

وسبق ذلك فاصل غنائي لنجوم الأوبرا أحمد محسن، ونهى حافظ، وإيناس عز الدين، ومحمد الطوخي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد شرارة، وبمشاركة العازفين الدكتور حسن شرارة على آلة الكمان، ورضا بدير على آلة الناي. وتضمن الفاصل نخبة من أبرز أعمال الموسيقى العربية، منها «موسيقى توحة»، و«على قد الشوق»، و«كل ده كان ليه»، و«قالي كلام»، و«ميدلي بليغ حمدي»، و«ليل يا ليالي»، و«وحياتي عندك»، و«هوى يا هوى»، و«حب إيه»، و«يا واحشني رد عليّ»، و«أكدب عليك»، و«هسكنك يا مصر».

وكان الحفل قد استُهل بعرض فيلم تسجيلي عن الموسيقار رياض السنباطي بعنوان «أمير النغم»، من إعداد استوديو المونتاج بدار الأوبرا، تحت إشراف فني لسامر ماضي، ومونتاج راجح فخري.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، وبمصاحبة فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، استعرض النجم أحمد إبراهيم قدراته الصوتية، متنقلًا بين ألوان متنوعة من الغناء، جامعًا بين الأعمال الروحانية والتراثية ذات الطابع الجماهيري. وقدم مجموعة من الأعمال، منها «محمد خير خلق الله»، و«محمد يا رسول الله»، و«يا رب أزور المصطفى»، وموشح «يا غصن نقا»، و«ميدلي محمد عبد المطلب»، وتتر مسلسل «أماكن في القلب»، و«هابيات»، و«أتقدم»، و«شايلك في قلبي».

وقبل فقرته، قدم نجوم فرقة الإنشاد الديني مجموعة من المدائح والأناشيد والابتهالات التي أضفت أجواءً من السكينة والخشوع، شملت «صبح الصباح»، و«والله مالي غير محمد»، و«قولهم الله نصرني»، و«يا رسول الله أجرنا»، و«مدد»، و«ما شممت الورد»، و«إله الكون»، و«عليك سلام الله»، و«البردة الشريفة»، و«أم النبي»، بأصوات فارس عبد العال، ووائل سراج، وإيهاب ندا، وبلال مختار، وحسام صالح، ومحمد حسين، وكريم زيدان، ومحمد نشأت، ونادين العمروسي، وأحمد نافع، وبقيادة الفنان مصطفى النجدي.

وامتدت الفعاليات إلى مدينة الإسكندرية، حيث تألق النجم مدحت صالح، بمصاحبة الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم وفرقته، على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، مقدمًا باقة من أبرز أعماله الخاصة ومختارات من روائع الغناء العربي، شملت «ميدلي حليم – أم كلثوم»، و«في يوم وليلة»، و«كان يا ما كان»، و«يا ريتك معايا»، و«قلبي ليك ميال»، و«أوعى تكون بتحب»، و«إحنا جنودك»، و«يتقال»، و«أوصفه»، و«وعدي»، و«النور»، و«محبتك جنون»، و«حبيبي يا عاشق»، و«لحظة تاريخية»، و«المليونيرات».

وتعكس هذه الليلة تنوع المسارات الفنية التي يحتفي بها مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتي تجمع بين التراث والمعاصرة والإنشاد، في إطار رسالة وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية الهادفة إلى صون الهوية الموسيقية العربية، وتقديم الأعمال التراثية والمعاصرة، بما يسهم في ترسيخ حضور الفنون الجادة في وعي أفراد المجتمع.