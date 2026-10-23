ممثل الجامعات بمنتدى مصر: كفاءة السيارات الكهربائية 90% مقابل 20% لمركبات الوقود الأحفوري

قال الدكتور معتز بالله سليمان، الأستاذ بمعهد الدراسات والبحوث بجامعة الإسكندرية وممثل الجامعات في منتدى مصر 2026، إن الجلسات الحوارية المتعلقة بالمنتدى التي عُقدت في 6 جامعات ركزت على 3 موضوعات رئيسية، هي أمن ومرونة الطاقة، وتعظيم القيمة المضافة من التحول في مجال الطاقة، ودور الجامعات ومراكز البحث العلمي.

وأضاف "سليمان" خلال جلسة "مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وأفاق المستقبل" في إطار اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، اليوم الخميس، أن التحديات الراهنة، في ظل الأوضاع السياسية المحيطة بمصر، تفرض ضرورة تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الاعتماد على المصادر المحلية، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية، مؤكدًا أهمية زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز الاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها مصر في هذا المجال.

وتابع أن مصر تتمتع بإمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى الانخفاض في تكلفة إنتاجها، وبدء إقامة شراكات مع شركات أجنبية لتصنيع مكونات أنظمة الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة محليًا، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالهيدروجين الأخضر، بما يدعم قدرة مصر على أن تصبح مصدرًا للكهرباء الخضراء والهيدروجين الأخضر.

وتطرق إلى تحديات قطاع النقل، موضحًا أن معظم السيارات تعتمد على الوقود الأحفوري، بينما لا تتجاوز كفاءة استخدام الوقود فيها نحو 20%، فضلًا عن الملوثات الناتجة عنها، في حين تصل كفاءة السيارات الكهربائية إلى نحو 90%، مشددًا على أهمية جذب الاستثمارات لزيادة التصنيع المحلي لوسائل النقل الكهربائية.

ولفت إلى إمكانية إنشاء محطات لشحن السيارات تعمل بالطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية ويفتح فرصًا استثمارية جديدة، مضيفًا أن انخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة يمثل أحد التحديات الأخرى التي تتطلب حلولًا مبتكرة.