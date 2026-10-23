مصرف ليبيا المركزي يعلن تسلّم المحافظ المكلف مهامه

أعلن مصرف ليبيا المركزي تسلُّم فوزي أبوخزام مهامه محافظاً جديداً للمصرف.

وأوضح المصرف، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أن تسلُّم المحافظ لمهامه جاء بتكليف من مجلس النواب وبتأييد من المجلس الأعلى للدولة، وذلك عقب مراسم تسليم وتسلُّم جرت أمس الخميس بحضور أعضاء من المجلسين، في أجواء ودية عكست الحرص على استمرارية عمل المؤسسة.

وطمأن المصرف الليبيين والشركاء الدوليين بأن العمل يسير بصورة طبيعية ومنتظمة، مؤكدًا استمرار أداء مهامه والوفاء بالتزاماته، والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وانتظام خدماته.

كما أكد المحافظ المكلف للجمهور أن كافة إداراته تعمل بانتظام تام، وأنه وجّه فور تسلّمه مهامه بضرورة ضمان استمرارية العمل بكفاءة وانسيابية، وتعزيز التنسيق بين الإدارات، حرصًا على مصالح المواطنين، وانتظام الخدمات المصرفية، والوفاء بالتزامات المصرف تجاه المؤسسات المحلية والشركاء الدوليين.

وتقدم مصرف ليبيا المركزي بالشكر والتقدير إلى المحافظ السابق، ناجي عيسى على جهوده خلال فترة توليه مهامه، متمنيًا له التوفيق والسداد.

وأعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي أمس الخميس عن قبول استقالة سابقة مقدمة من المحافظ السابق للمصرف، ناجي عيسى، من حيث المبدأ، على أن يُعرض أمرها على مجلس النواب في جلسته القادمة لاتخاذ القرار النهائي بشأنها وفقا للتشريعات النافذة.

وبموجب القرار تم تكليف، فوزي مصباح أبو خزام بتسيير مهام محافظ المصرف خلال الفترة المقبلة وفق الصلاحيات التي تسمح بها التشريعات النافذة، وبما يضمن استمرارية العمل وانتظام أداء المصرف لمهامه.