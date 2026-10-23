قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إن ربط الاستثمار السياحي بمستهدفات الدولة يتطلب تقدير المستثمر الجاد الذي يستطيع تنفيذ المشروع في الوقت المحدد، وبما يخدم مستهدفات الدولة وفي المواقع التي تستهدفها، مشيرًا إلى أن هذه المستهدفات موثقة في الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

وأضاف "فتحي" خلال جلسة "موارد النقد وإدارة الدين" في إطار اليوم الرابع لأعمال "منتدى مصر 2026"، أن عدد الزيارات للمواقع الأثرية وصل إلى 18 مليون زيارة خلال العام الماضي، وأن المتحف المصري الكبير يمثل إضافة عظيمة للمنتج السياحي المصري.

وتابع أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المتاحة دفعت إلى التركيز على تنوع المنتج السياحي، والاستفادة من المقومات الموجودة، ومن بينها المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، لافتًا إلى العمل حاليًا على المتحف المصري بالتحرير والمتحف الأتوني الذي سيكون إضافة كبيرة في المنيا.

وأشار إلى أن قطاع الآثار شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية، موضحًا أنه قبل عام 2014 لم تكن هناك بعثات أجنبية تعمل في مصر في بعض الفترات، كما كان هناك 20 مشروعًا متوقفًا عن العمل، مشددًا على ضرورة عدم نسيان الأزمات التي مر بها القطاع السياحي عند المقارنة بين الماضي والحاضر.

واستكمل أن افتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جانب متحف الحضارة والعديد من المشروعات الأخرى خلال السنوات الـ 12 الماضية، أضاف زخمًا كبيرًا إلى المنتج السياحي المصري.