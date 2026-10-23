عشرات الآلاف يشاركون في مسيرة يقودها طلاب قبل الانتخابات الصربية

تجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في العاصمة الصربية بلجراد يوم الخميس للمشاركة في مسيرة ختامية نظمتها قائمة انتخابية مدعومة من الطلاب ومعارضة للحكومة، وذلك قبل ثلاثة أيام من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم الأحد.

واستمع الحشد إلى كلمات ألقاها 10 مرشحين في ساحة سلافيا المركزية، حسبما أفاد موقع "داناس.أر إس" الإخباري. وتتحدى القائمة الطلابية المشكلة حديثا الحزب الحاكم "الحزب التقدمي الصربي" بزعامة الرئيس الشعبوي ألكسندر فوتشيتش، الذي هيمن على السياسة الصربية لمدة 14 عاما. وتشير استطلاعات الرأي إلى سباق محتدم بين المعسكرين.

وقال المرشح تيهومير ستانيتش خلال التجمع: "لقد سئمنا من عدم تساوي الجميع أمام القانون". وأضاف أن صربيا تستحق الحرية والعدالة وحكومة مسؤولة.

ووصف متحدثون آخرون الانتخابات بأنها خيار "بين صربيا والمافيا، بين الحرية والعبودية، بين الإزدهار والانهيار".

ويتهم منتقدو حكومة فوتشيتش بالسماح للفساد بأن يصبح متجذرا. وكان فوتشيتش قد استقال من منصبه كرئيس في سبتمبر/أيلول الماضي في ما وصف بأنه خطوة تكتيكية تمهد الطريق له لكي يصبح رئيسا للوزراء.

كما يتهمه المنتقدون بإخضاع جزء كبير من القضاء تحت سيطرته، واستخدام أنصار الحزب الحاكم لتخويف المعارضين السياسيين وتقييد حرية وسائل الإعلام. ولم تحرز صربيا سوى تقدم ضئيل نحو هدفها المتمثل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في ظل حكومة فوتشيتش.

وقد تشكلت القائمة الطلابية بواسطة حركة طلابية جديدة ظهرت نتيجة الاحتجاجات الحاشدة التي أعقبت انهيار مظلة محطة قطار في مدينة نوفي ساد شمالي البلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والذي أودى بحياة 16 شخصا. وألقى المنتقدون باللوم على الفساد والإهمال في عهد حكومة فوتشيتش في وقوع الكارثة.