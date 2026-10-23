 رئيس شركة أرامكو السعودية: ارتفاع حاد في كميات النفط المنقولة عبر خط أنابيب شرق - غرب الذي يتجاوز مضيق هرمز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس شركة أرامكو السعودية: ارتفاع حاد في كميات النفط المنقولة عبر خط أنابيب شرق - غرب الذي يتجاوز مضيق هرمز


نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 8:29 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 8:29 ص

 قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، التي استهدف الحوثيون في اليمن مواقعها، إن كميات النفط المنقولة عبر خط أنابيب شرق – غرب الذي يتجاوز مضيق هرمز زادت بأكثر من ثلاثة أضعاف.

وقال أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية، في مقابلة مع قناة "العربية بيزنس" المملوكة للسعودية، إن الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب شرق – غرب ارتفعت من مليوني برميل إلى 7 ملايين برميل يوميا.

وأدى خط الأنابيب، الذي أُنشئ في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، دورا حاسما في تمكين السعودية من تصدير النفط عقب تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز خلال الحرب مع إيران.

وأوضح الناصر أن الشركة استخدمت طائرات مسيرة لتقييم الأضرار الناجمة عن الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على حقول النفط، وللمساعدة في إخماد الحرائق.


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