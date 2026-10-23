سول: كوريا الشمالية زرعت 960 ألف لغم على طول الحدود منذ عام 2024

زرعت كوريا الشمالية نحو 960 ألف لغم أرضي على طول حدودها مع كوريا الجنوبية منذ عام 2024، وفقا لتقديرات الجيش الكوري الجنوبي، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب اليوم الجمعة، نقلا عن عدة نواب في البرلمان.

ويقدر أن أكثر من مليوني لغم أرضي قد زرع على طول المنطقة المنزوعة السلاح، بما في ذلك تلك التي زرعها جيش كوريا الجنوبية، وفقا لخبراء عسكريين. وأفاد التقرير بأن نحو نصف العدد الإجمالي قد أضيف في العامين الماضيين.

والمنطقة المنزوعة السلاح هي منطقة عازلة يبلغ عرضها نحو 4 كيلومترات تفصل بين الكوريتين، اللتين ظلتا مقسمتين منذ نهاية الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.

وكانت كوريا الشمالية تعمل على تحصين حدودها مع الجنوب بشكل مكثف منذ بداية عام 2024. فقد أمر الزعيم كيم جونج أون بهدم كافة الطرق والروابط التاريخية للسكك الحديدية بين البلدين، بالتزامن مع قيام بيونج يانج أيضا بزرع ألغام أرضية وإقامة حواجز وأسلاك شائكة إضافية.

وأدت التحصينات الحدودية الموسعة إلى زيادة مخاطر وقوع حوادث. ففي 21 سبتمبر ، أصيب ثلاثة جنود كوريين جنوبيين، وبعضهم بجروح خطيرة، في انفجار للغم أرضي كوري شمالي. ونفت قيادة كوريا الشمالية مسؤوليتها عن الحادث.

وتعكس التحصينات الحدودية تخلي كيم عن هدف إعادة توحيد الكوريتين. ومنذ تأسيسها في عام 1948، سعت كوريا الشمالية رسميا إلى إعادة التوحيد مع الجنوب. وقد ابتعد كيم عن هذا الهدف لأول مرة في أواخر عام 2023، معلنا كوريا الجنوبية "العدو الرئيسي". ومنذ ذلك الحين، حذفت كوريا الشمالية جميع الإشارات المتعلقة بإعادة التوحيد مع الجنوب من دستورها.

وقسمت شبه الجزيرة الكورية إلى شمال شيوعي وجنوب ديمقراطي منذ الحرب الكورية. وقد انتهت الصراع بهدنة، لكن البلدين لم يوقعا أبدا على معاهدة سلام.