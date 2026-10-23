ممثل الجامعات بمنتدى مصر: نحتاج إلى التوسع في التكييفات عالية الكفاءة والدهانات ذاتية التبريد على غرار تجربة لمبات الليد

قال الدكتور معتز بالله سليمان، الأستاذ بمعهد الدراسات والبحوث بجامعة الإسكندرية وممثل الجامعات في منتدى مصر 2026، إن استخدام الطاقة الشمسية يسهم في مواجهة تحديات البصمة الكربونية التي تواجه المصانع المصرية، خاصة الشركات الكبرى التي تواجه صعوبات في التصدير بسبب الانبعاثات الكربونية.

وأضاف "سليمان"، خلال جلسة "مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل"، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، اليوم الخميس، أن اتجاه المصانع إلى استخدام أنظمة الطاقة الشمسية يساعدها على التعامل مع متطلبات خفض البصمة الكربونية، لافتًا إلى إمكانية ضخ الكهرباء الفائضة من وحدات الطاقة الشمسية بالمصانع إلى الشبكة في مرحلة لاحقة.

وتابع أن الاحتباس الحراري وارتفاع درجات حرارة الأرض يفرضان ضرورة الاهتمام بكفاءة الطاقة، موضحًا أهمية التوسع في استخدام أجهزة التكييف عالية الكفاءة، على غرار تجربة التحول إلى لمبات الليد التي حققت نجاحًا، إلى جانب الاستفادة من الدهانات ذاتية التبريد التي تعكس أشعة الشمس وتساعد على خفض درجات الحرارة.

وشدد على أهمية تطوير الشبكات الذكية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب والتخزين، مع تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات الصناعية والمباني.

واستكمل أن الطاقة المتجددة تمثل فرصة لخلق فرص عمل جديدة للشباب، من خلال إقامة مجتمعات زراعية وصناعية وتعليمية وتجارية في المناطق النائية، موضحًا أن التوسع في استخدامها يتناسب مع تعمير مساحات جديدة، في ظل تركز السكان في نحو 7% فقط من مساحة مصر.

وأكد أهمية رفع القيمة المضافة للخامات المحلية، مشيرًا إلى أن استخدام الوقود الأحفوري في توليد الطاقة عن طريق حرقه قد يحرم الاقتصاد من فرص الاستفادة منه في صناعات البتروكيماويات ذات القيمة المضافة المرتفعة.