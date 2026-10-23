الأرجنتين تصنّف 5 جماعات إجرامية ومسلحة أمريكية لاتينية كمنظمات إرهابية

صنّفت الأرجنتين خمس جماعات إجرامية ومسلحة أمريكية لاتينية، من بينها كارتل سينالوا المكسيكي القوي، كمنظمات إرهابية، في خطوة تتناغم مع السياسات الأمنية لحليفها الوثيق ، الولايات المتحدة.

وجاء قرار حكومة الرئيس خافيير ميلي، الذي نُشر اليوم الخميس في الجريدة الرسمية، بعد شهر من توسيع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائمتها للجماعات الإجرامية الأمريكية اللاتينية المصنفة كمنظمات إرهابية أجنبية لتشمل 21 جماعة.

وتشمل التصنيفات الجديدة للأرجنتين كارتل " نيوفا فاميليا ميتشواكانا" المكسيكي وعصابة "لوس تيجيرونيس" الإكوادورية، وكلاهما أيضاً على القائمة الأمريكية.

ويستهدف الإجراء أيضاً جيش التحرير الوطني الكولومبي والقوات المسلحة الثورية الكولومبية " فارك" - الجيش الشعبي ، وهو اسم تستخدمه فصائل منشقة من جماعة فارك المتمردة السابقة التي رفضت اتفاق سلام وُقع قبل عقد ولا تزال نشطة. وقد صنفت الولايات المتحدة كلا الجماعتين سابقاً كمنظمات إرهابية أجنبية.

وقال مكتب ميلي في بيان صدر مساء الأربعاء، إن الجماعات الخمس مرتبطة بتجارة المخدرات والجريمة المنظمة.