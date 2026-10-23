ترامب: ماسك تراجع عن تقييد ستارلينك في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك تراجع عن القيود المفروضة على خدمات إنترنت الأقمار الصناعية في أوكرانيا، لكنه رفض التعليق على تقرير إعلامي يفيد بأنه طلب من ماسك القيام بذلك.

وقال ترامب للصحفيين في واشنطن يوم الخميس: "لا أريد التعليق على الأمر. تعلمون، سواء اتصلت أنا أو اتصل شخص آخر فلا فرق في ذلك". وأضاف أن ما يهم هو أن ماسك تراجع عن إبطاء خدمة "ستارلينك"، وهي خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية تشغلها شركته "سبيس إكس".

وذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين حكوميين، أن ترامب طلب يوم الأربعاء من ماسك إلغاء القيود المفروضة على سرعة خدمة 'ستارلينك' الحيوية للقوات المسلحة الأوكرانية. ورغم ذلك، أشارت تقارير صادرة من أوكرانيا يوم الخميس إلى استمرار اضطراب الخدمة، في حين لم تؤكد كييف رسميا رفع هذه القيود بعد.

وقبل تصريحات ترامب الأخيرة، نفى البيت الأبيض وإيلون ماسك التقييد المتعمد للخدمة، على الرغم من تقارير أفادت بوجود أعطال في شبكة 'ستارلينك' بأوكرانيا استمرت لأكثر من أسبوع. وفي هذا السياق، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هذا الاضطراب يعيق عمل الطائرات المسيرة الأوكرانية، سواء في التصدي للمسيرات الروسية النفاثة أو في تنفيذ هجماتها الخاصة.

وتصاعدت التوترات بين زيلينسكي وترامب بشكل حاد في الأيام الأخيرة، مما أثار تكهنات بأن القيود ربما فرضت بتوجيه من البيت الأبيض.