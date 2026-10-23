تُقام اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة نيس، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد عبد المنعم، أمام بريست في الدوري الفرنسي، ومباراتا الهلال أمام القادسية والنصر أمام الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعرض موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

إبسويتش تاون × نوتنجهام فورست – 10 مساءً – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس × مالاجا – 10 مساءً – beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفيصلي × النصر – 4:30 مساءً – قناة Thmanyah

الاتحاد × الدرعية – 6:30 مساءً – قناة Thmanyah

القادسية × الهلال – 9 مساءً – قناة Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

بريست × نيس – 9:45 مساءً – beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تورينو × مونزا – 9:45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الألماني

شتوتجارت × بوروسيا مونشنجلادباخ – 9:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري التركي

ألانيا سبور × كوجالي سبور – 8 مساءً

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

بيترو أتلتيكو × سكوتلاند الزيمبابوي – 6 مساءً

أورلاندو بايريتس × أفريكان ستارز – 8:30 مساءً

ماميلودي صن داونز × ويليتي – 9 مساءً

مولودية الجزائر × إينوجو رينجرز – 10 مساءً