ميدفيديف يتوج ببطولة ألماتي ويحقق اللقب رقم 25 في مسيرته

توج الروسي دانييل ميدفيديف بلقب بطولة ألماتي للتنس، وذلك بعد تغلبه على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، اليوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة.

وتمكن ميدفيديف، الذي توج باللقب في النسخة الماضية، من الدفاع عن لقبه بفوزه على باسيلاشفيلي 6 / 7 و6 / 1 و6 / 3 في المباراة النهائية للبطولة.

وحقق ميدفيديف الفوز بالمباراة بعد ساعة و53 دقيقة.

وذكر الموقع الرسمي للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين أن هذا كان اللقب الـ25 لميدفيديف في مسيرته.

وتوج ميدفيديف، المصنف الأول سابقا، بأربعة ألقاب في عام 2026 حيث توج بألقاب بريسبن ودبي وشينجدو.