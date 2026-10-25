سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- ياسمين علي والعراقي همام إبراهيم مع نجوم الموسيقى العربية على المسرح الكبير

- محمد الحلو وغادة رجب ونجوم الأوبرا على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

- كنوز محمود درويش في معهد الموسيقى

تتواصل فعاليات الدورة 34 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، ويديرها المايسترو الدكتور محمد الموجي، وهي مهداة إلى اسم أمير الغناء العربي هاني شاكر، حيث تقام في الثامنة مساء الثلاثاء 27 أكتوبر ثلاث حفلات متزامنة بالقاهرة والإسكندرية.

فعلى المسرح الكبير، تقدم النجمة ياسمين علي، بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي، فاصلًا غنائيًا بعد فاصل للنجم العراقي همام إبراهيم، بمشاركة نجوم الموسيقى العربية سارة زكي، وحنان الخولي، وأحمد عصام، ومصطفى النجدي.

ويبدأ الحفل بفيلم تسجيلي بعنوان «أسطورة النغم»، يتناول مسيرة الموسيقار الراحل كمال الطويل، من إعداد ستوديو المونتاج بدار الأوبرا، وإشراف فني سامر ماضي، ومونتاج راجح فخري.

ويحتضن مسرح سيد درويش حفلًا للنجم محمد الحلو، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد شرارة، يسبقه فاصل للنجمة غادة رجب، بمشاركة نجوم الأوبرا تامر عبد النبي، وأنغام مصطفى، وندى غالب، وأحمد رجب.

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية، يحيي الفنان محمود درويش حفلًا بمصاحبة فرقته «كنوز»، يتضمن مختارات من أعمال الزمن الجميل.