القبض على راقصة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على راقصة، لنشرها فيديوهات مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تثير الغرائز بما يتتنافى مع القيم المجتمعية، بمدينة الشيخ زايد.

وقالت وزاة الداخلية في بيان اليوم، إنها الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار بقطاع شرطة السياحة والآثار، رصدت قيام "راقصة" بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تثير الغرائز بما يتتنافى مع القيم المجتمعية.

وتابعت عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة مالكة محل تجميل - مقيمة بنطاق محافظة الجيزة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

وأضافة الداخلية بمواجهة الراقصة المتهمة اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.