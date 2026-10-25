ألمانيا: عاصفة خريفية تقطع الكهرباء عن فرايبورج وتقيد استقبال الطوارئ بالمستشفى الجامعي

ظهرت أولى تداعيات العاصفة الخريفية الجديدة في ألمانيا، إذ انقطعت الكهرباء في مدينة فرايبورج جنوب غرب البلاد بسبب الرياح الشديدة، ما حال دون تمكن المستشفى الجامعي من استقبال جميع الحالات الطارئة في قسم الطوارئ.

وجاء في منشور للمستشفى على إنستجرام أن قسم الطوارئ ستقتصر خدماته فقط على المرضى الذين يعانون من حالات طارئة تهدد حياتهم، وأوصى المستشفى المرضى الآخرين بالتوجه إلى أقسام الطوارئ والعيادات المخصصة للحالات الطارئة في المناطق المجاورة.

وشهدت مدينة فرايبورج والمنطقة المحيطة بها، صباح اليوم الأحد، انقطاعًا واسع النطاق للتيار الكهربائي بسبب الأحوال الجوية العاصفة. ووفقًا للشرطة، تأثر بالانقطاع مؤقتًا عدة آلاف من الأسر، لكن معظمها استعاد التيار الكهربائي قبل الظهر. وتسببت الرياح العاتية، صباحًا، في تطاير سقف معدني إلى داخل محطة تحويل كهرباء في حي ليتنفايلر بمدينة فرايبورج، ما أدى إلى حدوث قصر كهربائي.

وشهدت مناطق أخرى من ألمانيا مشكلات أيضًا. ووفقًا لمركز عمليات الطوارئ في منطقة هارتس، سُجلت منذ صباح أمس السبت 28 عملية تدخل بسبب سقوط أشجار وأغصان. وأدى ذلك إلى إلحاق أضرار بسيارات وأحد المنازل، دون وقوع إصابات.

وفي ولاية هيسن، لم تسجل الشرطة سوى أضرار مادية طفيفة، بعد ليلة شهدت عواصف وأمطارًا في بعض المناطق.

وفي الوقت نفسه، حذر المكتب الاتحادي للملاحة البحرية والهيدروغرافيا في ألمانيا من حدوث فيضان عاصفي على الساحل الألماني لبحر الشمال. ومن المتوقع أن يرتفع منسوب المياه خلال ليلة الأحد/الاثنين المقبلة فوق مستوى المد العالي المتوسط بمقدار يتراوح بين 5ر1 و2 متر على ساحل شرق فريزيا ومنطقة نهر إلبه، ونحو 5ر1 متر في منطقة نهر فيزر، وبين 2 و5ر2 متر على ساحل شمال فريزيا. وفي مدينة هامبورج، يُتوقع أن يرتفع منسوب المياه عند مقياس سانت باولي صباح غد الاثنين، قرابة الساعة 4:00، إلى مترين فوق مستوى المد العالي المتوسط.