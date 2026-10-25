وفد فيفا يتفقد مركز المنتخبات الوطنية ويشيد بإمكاناته

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جولة تفقدية داخل مركز المنتخبات الوطنية، برفقة الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد، وذلك للتعرف على الإمكانات التي يوفرها المركز والمنشآت الرياضية المخصصة لخدمة المنتخبات الوطنية.

وتضمنت الجولة تفقد ملاعب التدريب، إلى جانب فندق الإقامة، حيث اطلع الوفد على مستوى التجهيزات والخدمات المتاحة للاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية.

كما شملت الزيارة صالة الألعاب الرياضية «الجيم» وما تضمه من تجهيزات وبرامج للإعداد البدني، فضلًا عن قاعات المحاضرات والاجتماعات الفنية والتثقيفية، إلى جانب عدد من المرافق والخدمات الأخرى داخل المركز.

وأبدى أعضاء وفد «فيفا» إعجابهم بالإمكانات والتجهيزات التي شاهدوها خلال الجولة، مشيدين بمستوى المنشآت والخدمات التي يقدمها المركز للمنتخبات الوطنية.

وتأتي زيارة الوفد الدولي ضمن برنامج الزيارة الرسمية إلى مصر، والتي تتضمن مناقشة عدد من الملفات الخاصة بمشروعات «فيفا للأمام» (FIFA Forward)، والحوكمة المالية، بالإضافة إلى إقامة ورشة عمل متخصصة حول نظام الانتقالات الدولية (TMS).