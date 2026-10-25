منتخب مصر يكتسح كايمان آيلاندز بتسعة أهداف في كأس العالم تحت 15 سنة

حقق منتخب مصر مواليد 2011 فوزًا كبيرًا على نظيره كايمان آيلاندز، بنتيجة 9-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من مهرجان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تحت 15 سنة، المقام حاليًا في أذربيجان.

ونجح المنتخب المصري في مواصلة انطلاقته القوية بالبطولة، محققًا انتصاره الثاني على التوالي، بعدما قدم لاعبوه أداءً مميزًا على مدار اللقاء، ليواصل الفريق تأكيد امتلاكه مجموعة من المواهب الواعدة التي تم اختيارها للمشاركة في مشروع «فيفا» لتنمية المواهب.

وشهدت المباراة حضور الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المشروع، والذي تواجد في أذربيجان لمتابعة المنتخب ومساندة اللاعبين خلال منافسات البطولة.

وتعد المشاركة في مهرجان «فيفا» فرصة مهمة للاعبي منتخب مصر الشباب، من أجل الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة واكتساب الخبرات الدولية، إلى جانب تطوير قدراتهم الفنية والبدنية، ضمن خطة إعدادهم للانضمام مستقبلًا إلى صفوف المنتخبات الوطنية.

ويستهدف المشروع إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على الوصول إلى مستويات أعلى، والمنافسة على التأهل إلى كأس العالم تحت 17 سنة، فضلًا عن منح المواهب المصرية فرصة أكبر للظهور والاحتراف الخارجي.

ويشرف وليد درويش على المشروع، فيما يتولى أحمد الجوهري إدارته، بينما يضم الجهاز الفني داريل ويلارد، المستشار الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم، والمدربين يوسف فواز وشريف طلائع، في حين يتولى الدكتور محمد ماضي الملف الطبي للمنتخب.