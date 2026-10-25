نقابة الصحفيين تعلن فتح باب التقدم لمنحة محمد حسنين هيكل لصحافة البيانات 2026- 2027

أعلن مركز تدريب نقابة الصحفيين برئاسة وكيل النقابة محمد سعد عبد الحفيظ، بالتعاون مع مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، عن فتح باب التقديم للدورة الرابعة من منحة محمد حسنين هيكل لصحافة البيانات، اعتبارًا من اليوم الأحد 25 أكتوبر وحتى السبت 1 نوفمبر 2026 (لن يتم تمديد ميعاد التقدم).

وتعد المنحة برنامج تدريبي تطبيقي، يعمل فيه كل متدرب منذ اليوم الأول على مشروع صحفي قائم على البيانات، بتوجيه فردي مستمر من مرشدين متخصصين، حتى يصل إلى قصة مكتملة قابلة للنشر. يشارك في التدريب نخبة من مدربي صحافة البيانات والذكاء الاصطناعي والتحقق من المعلومات، ويُختار 25 صحفيًا مصريًا وعربيًا، إلى جانب 5 متدربين احتياطيين.

تغطي المنحة دورة عمل صحافة البيانات من البداية إلى النهاية: تطوير أفكار القصص وصياغة السؤال الصحفي – الحصول على البيانات في السياق المصري، وبناء قواعد البيانات الخاصة – الأمان الرقمي وحماية البيانات والمصادر – استخلاص البيانات من الوثائق ومصادر البيانات المفتوحة – تنظيف البيانات ومعالجتها – التحقق من البيانات والصور والفيديو والوثائق والمحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي – التحليل وتبسيط الأرقام للقارئ – توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في صحافة البيانات – بناء القصة الصحفية وتحريرها – التمثيل البصري والخرائط والسرد التفاعلي – الإنتاج والنشر.

مواعيد المنحة:

• التقديم عبر الاستمارة الإلكترونية: من الأحد 25 أكتوبر حتى السبت 1 نوفمبر 2026 (لن يتم تمديد ميعاد التقدم).

• مشاهدة دورة مسجلة في أساسيات صحافة البيانات للمستوفين لشروط التقديم: من الخميس 5 نوفمبر حتى الجمعة 13 نوفمبر.

• الاختبار التأهيلي في مبنى النقابة: السبت 14 نوفمبر.

• إعلان المقبولين: الأربعاء 18 نوفمبر.

• بدء التدريب: السبت 21 نوفمبر، ويستمر أيام السبت والثلاثاء أسبوعيًا حتى نهاية يناير 2027.

شروط التقديم:

• أن يكون المتقدم عضوًا في نقابة الصحفيين، أو صحفيًا عربيًا مقيمًا في مصر.

• يفضل أن يمتلك المتدرب جهاز لابتوب/كمبيوتر شخصي يمكّنه من العمل على المشروع والتكليفات لتحقيق أقصى استفادة.

• أن يلتزم بحضور البرنامج التدريبي كاملًا، وتنفيذ مشروع التخرج وتسليمه في موعده.

إجراءات القبول:

• يراجع فريق المنحة ملفات المتقدمين بعد إغلاق باب التقديم.

• يتلقى المستوفون للشروط رابط الدورة المسجلة وموعد الاختبار التأهيلي.

• يُختار المقبولون بناءً على نتيجة الاختبار وتقييم ملف التقديم، وتُعلن قائمة من 25 متدربًا أساسيًا، و5 احتياطيين.

• تُنشأ مجموعة على واتساب للتواصل مع المقبولين ومتابعة الإجراءات.

بعد التدريب: تمنح شهادة إتمام المنحة للمستوفين لشروط الحضور والمشروع، وتقدم مؤسسة هيكل جوائز مالية لأفضل ثلاثة مشروعات تخرج، تُعلن في حفل ختامي يحدد موعده بالتنسيق بين النقابة والمؤسسة. التسجيل في المنحة يعني الموافقة على قواعدها وشروطها الموضحة في استمارة التقديم من هنا.