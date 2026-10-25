واصل فريق سيلتيك سلسلة انتصاراته في الدوري الاسكتلندي بفوز صعب خارج أرضه على هيبرنيان بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

باغت هيبرنيان منافسه بهدف مبكر سجله أوين إلدينج بعد مرور ثلاث دقائق.

وأدرك سيلتيك التعادل سريعا مستفيدا بهدف ذاتي سجله جيسون كير لاعب هيبرنيان بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الخامسة.

وأضاف كاميلو دوران الهدف الثاني لسيلتيك في الدقيقة 43.

وبدأ هيثم حسن نجم منتخب مصر اللقاء على مقاعد البدلاء، ودفع به المدرب مارتن أونيل في الدقيقة 64 مكان كاسبر هوج.

وبعد مشاركته، كاد هيثم حسن أن يهز الشباك، حيث هدد مرمى هيبرنيان بمحاولتين قبل أن يعلن الحكم عن فوز فريقه بنتيجة 2-1.

بهذه النتيجة، يحقق سيلتيك فوزه الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق أربع نقاط عن غريمه الأزلي، جلاسجو رينجرز.

في المقابل، تجمد رصيد هيبرنيان عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 7 نقاط.

يذكر أن هيثم حسن انتقل إلى صفوف سيلتيك في الصيف قادما من ريال أوفييدو الإسباني، وذلك بعد تألقه مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.