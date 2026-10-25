جيش الاحتلال: إخلاء أكثر من 2500 من سكان الخليل خلال العملية العسكرية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إخلاء أكثر من 2500 من سكان مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية من منازلهم، في إطار عملية عسكرية قال إنها تستهدف ما وصفها بـ«البنية التحتية» في المدينة.

وأضاف الجيش أن قواته تواصل تنفيذ العملية، دون تحديد موعد لانتهائها أو توضيح المدة التي سيبقى خلالها السكان بعيدًا عن منازلهم، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وتأتي العملية في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن وبلدات الضفة الغربية، والتي تقول إسرائيل إنها تستهدف مجموعات مسلحة وبنى تحتية مرتبطة بها، فيما يتعرض السكان الفلسطينيون لتبعات تشمل تقييد الحركة وتعطّل الحياة اليومية والنزوح من المنازل.