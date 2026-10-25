مصرع 4 تجار مخدرات وضبط آخرين خلال مداهمات أمنية

لقي ٤ تجار مخدرات مصرعهم وضُبط آخرين بحوزتهم ٢ طن مخدرات و٥١ ألف قرص مخدر تقدر قيمتها المالية بـ ١٧٠ مليون جنيه، خلال مداهمات أمنية شهدت تبادل ﻹطلاق النيران مع الشرطة بـ٣ محافظات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم إن معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، أكدت جلب بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات -تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة- كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة -سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن فى جنايات "سلاح نارى وذخيرة – إتجار بالمخدرات – إطلاق أعيرة نارية - مقاومة سلطات – بلطجة – سرقة بالإكراه") بنطاق محافظات "الشرقية ، الدقهلية ، البحيرة".

وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم قرابة 2 طن من المواد المخدرة المتنوعة – أكثر من 51 ألف قرص مخدر – 101 قطعة سلاح ناري متنوعة.

وأكدت الداخلية أن القيمة المالية للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة تقدر بأكثر من 170 مليون جنيه.