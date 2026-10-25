آيزنكوت يتهم نتنياهو بتخريب الانتخابات الإسرائيلية

اتهم زعيم حزب "يشار" الإسرائيلي، المعارض جادي آيزنكوت، اليوم الأحد، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتخريب الانتخابات المقررة الثلاثاء وتعريض نزاهتها للخطر.

وجاءت تصريحات على خلفية استدعاء نتنياهو لمفوض الشرطة داني ليفي؛ لبحث استعدادات الجهاز للانتخابات، في خطوة استثنائية تتولاها لجنة الانتخابات المركزية، وفق وكالة سند.

وأكد آيزنكوت، في تصريحات صحفية، أن "استدعاء مفوض الشرطة إلى اجتماع قبيل الانتخابات مباشرة، في انتهاك صارخ لقواعد الإدارة السليمة، يُعد تدخلاً خطيراً لا يجوز السماح به".

ودعا آيزنكوت نتنياهو إلى وقف فوري لأي مشاركة، أو تدخل له ولرجاله في العملية الانتخابية الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، توجه حزب "يشار" بطلب عاجل إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا ورئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ، لوقف تدخل نتنياهو وإلغاء اجتماعه مع مفوض الشرطة.

وأعرب حزب "يشار" عن شكوكه في أن نتنياهو "يسعى إلى إثارة مخاوف بشأن نزاهة الانتخابات دون أي أساس، لتقويض ثقة الجمهور في النتائج مسبقاً".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية لاحقًا بأن اللقاء عُقد هاتفيًا بمشاركة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بعدما أبلغ سولبرج نتنياهو ومقدمي الالتماسات بتسوية قضت برفض الالتماس، عقب تعهد رئيس الوزراء بأن الأمر يتعلق بمكالمة هاتفية لن تُناقش خلالها قضايا الاستعداد للانتخابات أو نزاهتها.

تأتي هذه التطورات الساخنة في ظل الاستعدادات النهائية لانتخابات "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي الـ 26، المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر 2026، والتي تشهد منافسة محتدمة وانقساماً سياسياً ومؤسسياً عميقاً بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأحزاب المعارضة.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى منافسة قوية وتقارب بين حزب "يشار" برئاسة آيزنكوت وحزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، وسط صعوبة بالغة تواجه كلا المعسكرين لتحقيق الأغلبية البرلمانية المطلقة (61 مقعداً) بمفرده دون تحالفات مع الأحزاب الحريدية أو العربية أو قوى الوسط.