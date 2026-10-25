 السعودية: إصابتان وأضرار في مبانٍ سكنية ومركبات جراء سقوط شظايا صاروخين باليستيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية: إصابتان وأضرار في مبانٍ سكنية ومركبات جراء سقوط شظايا صاروخين باليستيين


نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2026 - 4:40 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2026 - 4:40 م

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي إصابة مواطن ومقيم من جنسية آسيوية، وتضرر ثلاثة مبانٍ سكنية وسبع مركبات، جراء سقوط شظايا صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه المملكة واعترضتهما الدفاعات الجوية في محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني، في بيان اليوم الأحد، إن الفرق المختصة باشرت مواقع سقوط الشظايا، واتخذت الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الحادث.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير صاروخ جوال أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط.

كما أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية أُطلقت باتجاه منطقة الرياض، فيما أفادت بيانات سابقة باعتراض صواريخ استهدفت مدينتي الطائف وينبع.

وكان الدفاع المدني السعودي قد حذّر السكان من مخاطر محتملة في جدة والطائف وينبع ومنطقة مكة المكرمة، داعيًا إلى التزام الهدوء والبقاء داخل المباني.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني سقوط شظايا صواريخ باليستية بعد اعتراضها في مواقع بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، شملت وادي المغمس في العاصمة المقدسة، وحي النزهة في جدة، ووادي جليل في الطائف، ومركز مستورة بمحافظة رابغ.

وتأتي هذه التطورات في ظل تواصل الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي يعلن التحالف اعتراضها، وسط إجراءات دفاعية وأمنية لحماية السكان والمنشآت داخل المملكة.

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