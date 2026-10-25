670 مليون دولار قيمة صادرات الفراولة المجمدة خلال أول 9 أشهر من 2026

واصلت صادرات الفراولة المجمدة تصدرها قائمة أهم الصادرات الغذائية المصرية خلال أول 9 أشهر من 2026، بقيمة بلغت نحو 670 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 9% وبزيادة قدرها نحو 57 مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2025.

وجاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت نحو 466 مليون دولار، تلتها زيوت الطعام بقيمة نحو 398 مليون دولار محققة نمواً بنسبة 23% وبزيادة بلغت نحو 74 مليون دولار.

بحسب المجلس التصديري، سجلت أغذية الحيوانات المحضرة صادرات بقيمة 267 مليون دولار بنمو 34%، وبلغت صادرات العصائر 220 مليون دولار بنمو 21%، فيما سجلت صادرات الزيتون المخلل والمصنع 178 مليون دولار بنمو 24%.

وشهدت صادرات الصناعات الغذائية المصرية ارتفاعا خلال أول 9 أشهر من 2026 بنسبة 12.6% لتصل إلى 5.821 مليار دولار، مقارنة بـ 5.170 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2025.

وجاء نمو صادرات القطاع مدفوعًا باتساع قاعدة الأسواق والسلع المصدرة، وليس بالاعتماد على عدد محدود منها، إذ سجلت 120 سوقًا نموًا في وارداتها، وبلغ عدد الشركات المصدرة النشطة خلال الفترة 2848 شركة تصدر منتجاتها إلى 182 سوقًا حول العالم، مقابل 2710 شركة 179 سوقًا خلال الفترة المناظرة من عام 2025.