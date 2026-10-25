الجامعة العربية تشارك في أعمال الدورة الـ 17 للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي الـ 7 للمياه بالقاهرة

عُقدت أعمال الدورة السابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، والاجتماع التاسع عشر للمكتب التنفيذي للمجلس، باستضافة كريمة من مصر ، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر العربي السابع للمياه، وذلك في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات المائية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن المائي العربي.

وناقشت الدورة السابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه عددًا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمالها، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي 2030، ومتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالمياه، وتعزيز التعاون العربي في إدارة الموارد المائية المشتركة وصون الحقوق المائية العربية، إلى جانب تنسيق المواقف العربية تجاه القضايا المائية على المستويين الإقليمي والدولي، والإستعداد للمشاركة العربية في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 والمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، المقرر عقده بالرياض عام 2027.

من جانبه، صرح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاقتصادية، بأهمية تطوير قطاع المياه من خلال التوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية، وتوظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية، وتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والغذاء، والحد من مخاطر الكوارث وتعزيز الاستعداد للطوارئ المائية، فضلًا عن بحث آليات تمويل مشروعات المياه وحشد التمويل المناخي، وتعزيز الشراكات مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية.

وفي السياق ذاته، انعقد المؤتمر العربي السابع للمياه لمناقشة القضايا والتحديات ذات الأولوية في قطاع المياه، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الدول العربية، بما يدعم تطوير السياسات والممارسات المتعلقة بالإدارة المستدامة للموارد المائية، ويسهم في تعزيز التنسيق والتكامل العربي في هذا المجال.

ويأتي انعقاد الدورة السابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي السابع للمياه في إطار حرص جامعة الدول العربية على تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، ودعم الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي العربي ودعم مسارات التنمية المستدامة في المنطقة.