الجامعة العربية والأونكتاد توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي

وقعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ووضع البرامج والمبادرات المشتركة بين الجانبين في إطار مؤسسي والاستفادة من الخبرات الفنية للأونكتاد في دعم جهود الدول العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق نمواً اقتصادياً أكثر شمولاً واستدامة.

وقع المذكرة عن الأمانة العامة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، ومن الأونكتاد بيدرو مورينو، نائب الأمين العام والقائم بأعمال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

يشار إلى ان توقيع المذكرة جاء على هامش أعمال منتدى الإستثمار العالمي بالدوحة بما يعكس حرص جامعة الدول العربية على تعزيز حضورها في منظومة التعاون الإقتصادي الدولي، وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات الأممية المتخصصة، بما يخدم أولويات العمل الإقتصادي العربي المشترك، ويدعم مسارات التنمية والإستثمار المستدام في المنطقة العربية.