إنتر ميلان يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بفوز صعب على فيورنتينا

استعاد إنتر ميلان صدارة ترتيب بطولة الدوري الإيطالي عقب فوزه المثير 2-1 على ضيفه فيورنتينا، اليوم الأحد، في المرحلة الثامنة للمسابقة.

قلب إنتر تأخره بهدف حمل توقيع أليكس خيمينيز في الدقيقة 65، بعدما أحرز هدفين في اللحظات الأخيرة، حيث أدرك الفرنسي ماركوس تورام التعادل للفريق الملقب بـ(الأفاعي) في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ومنح البولندي بيوتر زيلينيسكي النقاط الثلاث لإنتر، عقب تسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع للمباراة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنتر، الذي حقق فوزه السابع في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل تعادل وحيد دون أن يتلقى أي خسارة، إلى 22 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه لاتسيو، المتساوي معه في ذات الرصيد.

في المقابل، تجمد رصيد فيورنتينا، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وتكبد فيورنتينا الخسارة السادسة في الدوري الإيطالي هذا الموسم والثالثة على التوالي، مقابل فوز وحيد وتعادل واحد.