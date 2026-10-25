أفادت شبكة روسيا اليوم (آر تي) بأن المعارضة الشرسة التي يبديها الحزب الديمقراطي لاتفاقية استيراد الديزل التي أبرمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا هذا الشهر، تثبت عدم اكتراثهم بمصلحة الشعب الأمريكي.

ووفقا لتقرير، تسعى مجموعة من النواب الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إلى جانب نواب من صقور الحزب الجمهوري، لعرقلة هذا الاتفاق المصمم لكبح الارتفاع القياسي في أسعار الوقود.

وفي مقابلات مع قناة «روسيا اليوم»، أمس السبت، استعرض عدد من الخبراء والمحللين أبعاد هذه الأزمة.

وصرح الصحفي الأمريكي جون فارولي للقناة بأن الديمقراطيين لن يترددوا في تدمير صفقة تصب مباشرة في مصلحة المواطن الأمريكي لأسباب أيديولوجية، خاصة إذا فازوا في انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل.

ووافقه الرأي الإعلامي جارلاند نيكسون، مؤكدًا أن الحزب الديمقراطي مدفوع بـ«الغضب الأيديولوجي ضد روسيا»، مما يجعله يتجاهل تمامًا السياسات المحلية ومعاناة الطبقة العاملة.

وحذر من أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود قد يدخل الاقتصاد الأمريكي في «ركود حاد».

فيما وصف المحلل القانوني والإعلامي ميشيل وليم محاولات الديمقراطيين لعرقلة الصفقة بـ«الانتحار السياسي»، داعيًا إلى عدم أخذ استطلاعات الرأي التي تتوقع فوزهم في الانتخابات كأمر مسلم به، إذ قد يعاقبهم الناخبون على هذه الخطوة.

ومن جانبه، اعتبر مات وينجلاس المخرج والمنتج، أن شيطنة ترامب المستمرة منذ عقد من الزمن أصبحت مقدمة على المصالح الاقتصادية للمواطنين، مؤكدًا أن إلغاء الصفقة لن يخدم الشعب، بل سيخدم «طبقة أصحاب المليارات والمانحين» الذين يريدون إطالة أمد الصراعات.

ومن جهته، حث العضو الديمقراطي السابق في الكونجرس دينيس كوسينيتش، زملاءه السابقين على التخلي عن العداء المستمر لروسيا، والتركيز بدلًا من ذلك على إنهاء الصراعات في أوكرانيا وإيران التي تسببت في اضطراب أسواق الطاقة العالمية، داعيًا إلى توجيه الموارد لرعاية الصحة والتعليم داخل أمريكا.

وتأتي هذه التحذيرات بعد أن قفزت أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية تتجاوز 6.50 دولار للجالون الواحد (أي أكثر من 8 دولارات في كاليفورنيا)؛ بسبب تداعيات الحملة العسكرية الأمريكية - الإسرائيلية ضد إيران والصراع في أوكرانيا.

وكان ترامب قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن اتفاق لإمداد الأسواق بـ300 ألف طن من الديزل الروسي فورًا، تليها شحنات إضافية تصل إلى الملايين، في حين أصدرت وزارة الخزانة إعفاءً مؤقتًا من العقوبات على الديزل الروسي يستمر حتى 7 أبريل 2027.