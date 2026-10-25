الرئيس الروسي: اتهام روسيا بالتحريض على الاضطرابات في أوروبا تجاوز واضح

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، الاتهامات الموجهة لروسيا بالتحريض على الاضطرابات في أوروبا، بأنها "تجاوز واضح".

وأضاف بوتين في تصريحات صحفية: "كانت ردة فعلي الأولى عندما رأيت هذا الاتهام هي الدهشة، لأن القول بأننا نحرض على احتجاجات جماهيرية في المدن الأوروبية الكبرى تجاوز كبير، وهو أمر واضح برأيي للمواطنين العاديين في الدول الأوروبية".

وقال الرئيس الروسي، على حد تعبيره "هذا يدل على ضعف بعض القادة في الدول الأوروبية وعدم قدرتهم على تحمّل المسئولية عمّا يحدث"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وتابع بوتين: "ما الذي أثار استغرابي؟ كان رد الفعل الأول مختلفًا تمامًا، ولم يكن معاديًا لروسيا، بل كان معاديًا لأمريكا، إذا كنتم قد لاحظتم، فقد بدأت على الفور ترويج روايات مفادها أن الأحداث الجارية في أوروبا هي نتيجة أنشطة الإدارة الأمريكية الحالية، ودعمها للأحزاب اليمينية والتيار اليميني، وما إلى ذلك".

وأضاف بوتين بشأن اتهام روسيا بالتسبب في الاضطرابات بأوروبا: "لا شيء يدعو للاستغراب، فقد اعتادوا اتهام روسيا بكل الموبقات".