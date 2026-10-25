ضبط القائمين على مصنع بدون ترخيص لتصنيع وبيع إسطوانات الغاز واستخدام منتجات مجهولة المصدر بالقليوبية

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن القليوبية القبض على القائمين على إدارة مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع وبيع إسطوانات الغاز و إستخدام منتجات مجهولة المصدر بالقليوبية



وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها أن معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية تنسيقاً وقطاع الأمن العام، أكدت تجميع وتصنيع وبيع (مسئولى مصنع لتجميع وتصنيع إسطوانات الغاز "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) إسطوانات الغاز باستخدام منتجات مجهولة المصدر بدون تصريح من الجهات المختصة، تمهيداً لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضافت أنه أمكن ضبطهم وعُثر بداخل المصنع على (900 إسطوانة غاز منتج نهائى – 250 إسطوانة تحت التجهيز– كمية من الخامات والمعدات المستخدمة فى التصنيع – 3000 كرتونة فارغة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.