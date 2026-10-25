سينياكوفا تتوج بلقب بطولة اليابان المفتوحة للتنس

فازت التشيكية كاترينا سينياكوفا بلقبها الأول، في آخر ثلاثة أعوام، بفوزها على آشلين كروجر 6 / 1 و6 / صفر في بطولة اليابان المفتوحة للتنس.

وكسرت سينياكوفا إرسال اللاعبة الأمريكية البالغة من العمر 22 عاما ست مرات في 64 دقيقة، لتتوج بلقبها السادس في منافسات الفردي، والأول لها منذ فوزها بلقب بطولة جيانتجشي المفتوحة في الصين في 2023.

وتشتهر سينياكوفا /30 عاما/ بنجاحاتها في منافسات الزوجي حيث حصدت 39 لقبا، بما في ذلك تتويجها بلقب زوجي السيدات في بطولة أمريكا المفتوحة مع تايلور تاونسيند الشهر الماضي.

انتصار سينياكوفا في اليابان يأتي بعد تسع سنوات من فوزها بأول لقب فردي لها في بطولة شينزين في الصين في 2017.