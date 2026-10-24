 المنيا.. مصرع مسن إثر سقوطه بمزلقان السكة الحديد في ملوي - بوابة الشروق
السبت 24 أكتوبر 2026 10:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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المنيا.. مصرع مسن إثر سقوطه بمزلقان السكة الحديد في ملوي

ماهر عبد الصبور
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2026 - 10:47 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2026 - 10:47 م

لقي مسن مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوطه أرضًا وارتطام رأسه بقوة، أثناء وجوده بمزلقان السكة الحديد بمدينة ملوي، بمحافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغًا بسقوط مسن يُدعى ربيعي - ح - س، البالغ من العمر 86 سنة؛ إثر سقوطه أرضًا وارتطام رأسه بقوة، أثناء وجوده بمزلقان السكة الحديد بمدينة ملوي.

وعلى الفور، انتقل رجال الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الواقعة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي.

وفي السياق ذاته، باشرت الجهات الأمنية فحص ملابسات الحادث، للوقوف على أسبابه وظروف وقوعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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