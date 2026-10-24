قال الإعلامي عمرو أديب، إن منتدى مصر يشير إلى تغير جذري في مناقشة الرأي العام والكلام معه في مصر.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أنه في السابق كان الحديث مع الرأي العام يتم بتصريحات معينة عن مشروعات في قطاعات بعينها على اختلاف أنواعها، في مسار كان لمحاولة طمأنة المواطن بأنه يتم العمل على تحسين أوضاعه.

وأوضح أنّ هذا الأمر تغير 180 درجة، وعقب: "إحنا قدام شيء جديد ومفيد.. إن الحكومة قالت إن ده أقصى ما استطاعتنا تقديمه وقدمناه.. وهذا ظهر في جلسة الرئيس مع ورزائه ومطالبته منهم توضيح الأرقام والإحصاءات للمواطنين".

وأشار إلى أن هذا المؤتمر جاء في ظل تصريحات الرئيس بأنه لا مساس للدستور، ما يعني أن الإدارة المصرية تحاول حاليًّا أن تُمّمم الملف الخاص بها.

وعلق على قرار رفع الحد الأدنى للأجور مع نهاية العام المالي 2029 - 2030 لكنه قال: "مش هيبقى فيه فرق كبير.. القيمة هتكون زي الـ7 أو الـ8 آلاف جنيه حاليًّا".

ونوه بأن الرئيس السيسي قدم دعمًا غير مسبوق للحكومة نظرًا لثقته الكبيرة في هذه الحكومة، موضحًا أن كل وزارة قدمت رؤيتها لما تنوي فعله في ملفها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأكَّد أن الخطاب الذي يتضمن مصارحة وشفافية من خلال التأكيد على أن الدولة تفعل وفقا لأقصى قدراتها وفي ضوء الإمكانيات المتاحة يظل أفضل من غيره، مشيدًا كذلك

وتساءل أديب عن طبيعة التغيير الذي سيحدث في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المستخلص من المؤتمر أن الإدارة الحالية ملتزمة بالخطة التي وضعتها.

وأوضح أديب، أن البعض يرى فكرة التغيير في مصر بأنها ستكون من خلال تسليم الإدارة الحالية الراية لما يعقبها، في حين قد ينظر البعض إلى التغيير في ملفات مثل التعليم والاقتصاد وغيره قد يكون بنفس طريقة تدبيره حاليًّا.