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أعداد جريدة الشروق
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حركة السترات الصفراء تعلن احتجاجات جديدة في فرنسا الأسبوع المقبل

باريس - (د ب أ)
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2026 - 10:36 م | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2026 - 10:36 م

أعلنت حركة "السترات الصفراء" تنظيم احتجاجات جديدة الأسبوع المقبل، بالتزامن مع يوم احتجاجات تشهده فرنسا، وفقا لما ذكره المنظمون على موقعهم الإلكتروني اليوم السبت.

ويعتزم المنظمون تنظيم ما وصفوه بـ"التحرك الثالث" في 31 أكتوبر، ودعوا إلى تنظيم تجمعات واعتصامات أمام مقر الجمعية الوطنية، مجلس النواب الفرنسي، في باريس، وأمام مقار البلديات في أنحاء فرنسا.

كما يخطط لتنظيم احتجاج الجمعة المقبل، يطلق خلاله المشاركون أصواتا صاخبة باستخدام أدوات المطبخ، مثل الأواني والمقالي، في تحرك يُعرف بالفرنسية باسم "كاسيرولاد".

وكانت احتجاجات "السترات الصفراء"، التي انطلقت رفضا لارتفاع تكاليف المعيشة والظلم الاجتماعي، قد اجتاحت فرنسا بين نوفمبر 2018 ومطلع عام 2019.

واستمدت الحركة اسمها من السترات الصفراء العاكسة التي ارتداها كثير من المحتجين. وتعاود الحركة الظهور مع تجدد الاحتجاجات في فرنسا.

وفي الوقت نفسه، مرت المظاهرة الكبيرة التي دعت إليها النقابات العمالية في العاصمة باريس، اليوم السبت، بسلام إلى حد كبير، بينما أفادت وسائل إعلام بوقوع توترات في مدن فرنسية أخرى.

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