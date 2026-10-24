السوبرانو فاطمة سعيد تختتم ندوتها في نادي الجزيرة بأغنية الحلوة دي لسيد درويش

اختتمت السوبرانو العالمية فاطمة سعيد ندوتها بنادي الجزيرة، بغناء أغنية «الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية» للفنان سيد درويش، وسط تفاعل من الحضور واستمتاعهم بأدائها، في أجواء اتسمت بالسعادة والبهجة.

وشهدت الندوة حضور الدكتور محمد أبو الغار، وأحمد عبيد، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة RMC Worldwide، والمهندس إبراهيم المعلم، الناشر ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، وأميرة أبو المجد، العضو المنتدب لدار الشروق ومدير النشر.

وتولى أحمد عبيد ترتيب الندوة، التي أُقيمت بالتزامن مع وجود فاطمة سعيد في مصر لإحياء حفل غنائي.

وتناولت الندوة عددًا من الموضوعات المرتبطة بالغناء الأوبرالي، من بينها مكانة أوبرا «عايدة» وعلاقتها بمصر، وأهمية التدريب الصوتي في تطوير قدرات المطربين، إلى جانب اختلاف تقاليد التفاعل بين الجمهور والفنان خلال الحفلات.

وتحدثت فاطمة سعيد عن أهمية دراسة تقنيات الغناء الأوبرالي في تنمية إمكانات الصوت، موضحة أن هذه الأساسيات يمكن أن تفيد المطربين في مختلف الألوان الموسيقية، دون أن يعني ذلك ضرورة احترافهم الغناء الأوبرالي.