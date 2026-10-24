السعودية: سقوط شظايا اعتراض صاروخين باليستيين حوثيين باتجاه مكة والمدينة

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أعلن الدفاع المدني السعودي مساء اليوم السبت سقوط شظايا اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية باتجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة .

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي إن "الدفاع المدني في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة باشر سقوط شظايا اعتراض صاروخين باليستيين تم إطلاقهما من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة."

وأوضح البيان أن "عملية اعتراض الصاروخين الباليستيين أدت إلى سقوط أجزاء منهما في (وادي المغمّس) بالعاصمة المقدسة، وأجزاء من شظايا الاعتراض على حي النزهة بمحافظة جدة، ووادي جليل بمحافظة الطائف، ومركز مستورة بمحافظة رابغ ( غرب) المملكة ."

وأكد الدفاع المدني السعودي "تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".

وصرَّح المُتحدث الرَّسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، في وقت سابق اليوم السبت، بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينتي الطائف وينبع، غرب المملكة.

ودمر تحالف دعم الشرعية صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط، جنوب السعودية، وآخر باتجاه العاصمة الرياض ، وفقا لبيانين رسمين نشرتهما وكالة الانباء السعودية "واس" في وقت سابق اليوم السبت.

وأحبطت الدفاعات الجوية السعودية في غضون الساعات الماضية 12 مسيرة حوثية استهدفت الرياض، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الجنوبية ، وفقا لاحصائية نشرها موقع "العربية نت" السعودي اليوم السبت.

ويواصل تحالف دعم الشرعية تدمير منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات الباليستية التي تستخدمها ميليشيا الحوثي في هجماتها ضد السعودية، آخرها تدمير منصة إطلاق الصاروخ الباليستي الذي أطلق على الرياض اليوم من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، في 20 أكتوبر.

وتؤكد السعودية، "أن اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز والمسيّرات ضد المنشآت المدنية والاقتصادية والمطارات في المملكة تعد جرائم حرب مكتملة الأركان".